Lions Club Jantar wsparł potrzeby seniorów. Nowy sprzęt dla Akademii

Akademia Seniora przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie ma wiele do zaoferowania swoim uczestnikom. Wśród ciekawej oferty zajęć są m.in. warsztaty komputerowe i językowe. Sprzęt, niezbędny do ich prowadzenia, nie jest jednak wystarczający. Z pomocą przyszły członkinie Lions Clubu Szczecin Jantar. Akademia otrzymała od nich w darze telewizor, subwoofer i przenośny głośnik.

Akademia aktywizująca seniorów ma kontakt z paniami z Lions Clubu Szczecin Jantar nie od dziś.

Jak się układa współpraca?

– Współpracę z Akademią Seniora zaczęłyśmy dobrze ponad rok temu od międzynarodowego polsko-niemieckiego projektu – opowiada Krystyna Araszkiewicz, prezydent Lions Clubu Szczecin Jantar. – Polegał on na tym, że seniorzy z niemieckiego klubu i uczestnicy spotkań w Akademii Seniora wspólnie wirtualnie zwiedzali zabytki Szczecina związane z niemiecką historią miasta. Te miejsca były obiektem spotkań, seminariów, wykwalifikowani przewodnicy, znający dobrze historię miasta, opowiadali o nich seniorom, prowadzone były dyskusje. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Obserwując bardzo ważne, w naszym przekonaniu, działania Akademii, w odpowiedzi na ostatnie rozmowy o tym, że sprzęt do zajęć w ich siedzibie szwankuje, postanowiłyśmy wesprzeć ten cel, żeby mogły być one prowadzone skutecznie. Mam nadzieję, że seniorzy są zadowoleni.

Telewizor, podarowany przez Lions Club Jantar, już zawisł na ścianie sali, w której prowadzone są zajęcia. W imieniu tych, którzy będą z niego korzystali, dziękował darczyńcom Radosław Kępa z Akademii Seniora. Dzięki temu zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

Lions Club Jantar tworzy obecnie 16 pań, różnej profesji i w różnym wieku. Pełnych pasji i zaangażowania. To grono ma wciąż nowe plany pomocy i wsparcia, kierując je tam, gdzie jest bardzo potrzebne.

Działania i projekty Lions Clubu Jantar

– W tej chwili takimi priorytetowymi dla nas projektami są działania na rzecz dzieci uchodźczyń z Ukrainy – mówi Krystyna Araszkiewicz. – Przygotowujemy projekt, który będzie wspierał ukraińskie przedszkole, stworzone zupełnie oddolnie przez wspaniałe dziewczyny z Ukrainy, które już jakiś czas mieszkają w Szczecinie i mocno się zaangażowały w pomoc kobietom, które tutaj dotarły. Żeby te kobiety mogły się usamodzielnić, by mogły myśleć o odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, znalezieniu pracy, muszą mieć zapewnioną opiekę dla swoich dzieci. A wiadomo, że w naszych przedszkolach miejsc brakuje. To szczecińskie przedszkole działa od września, Maleńka Kraina ma pod opieką 50 dzieci. Mamy są bardzo zaangażowane. My się staramy pozyskać środki z naszej amerykańskiej centrali, żeby wesprzeć największe jego potrzeby, m.in. w zakresie zakupu żywności dla dzieci, środków higieny itp.

Jak dodaje prezydent Lions Clubu Jantar, w okresie przedwakacyjnym również realizował on projekty związane ze wsparciem uchodźców. Jeden z nich (nadal w toku) odpowiada na potrzeby dzieci objętych opieką świetlic środowiskowych w gminie Maszewo.

– W pięciu lokalizacjach pomagamy wyposażyć, doposażyć albo stworzyć kuchnie – mówi Krystyna Araszkiewicz. – To nasz drugi sztandarowy projekt.

***

Akademia Seniora potrzebuje jeszcze 10 komputerów (nowych lub używanych, ale sprawnych), z systemem operacyjnym Windows. A także dwóch telewizorów (do dwóch różnych sal). Można ją wspierać m.in. na Patronite https://patronite.pl/akademiaseniora oraz na https://zrzutka.pl/pefnxm. ©℗

