Licytuj i pomagaj! Najciekawsze aukcje WOŚP na Allegro

Przebrała się miarka głosuj na jarka , masz rację zamiast na sprzęt medyczny z którego będziesz korzystał weź pieniądze które dostajesz od pisiorstwa i kup wódkę , tylko pamiętaj żeby odmawiać korzystania z tego co WOŚP kupilo.

podziwiam owsiaka

2023-01-26 19:04:40

że potrafił opinii publicznej wmówić że bez tej akcji słuzba zdrowia by upadła a tak naprawdę wydatki budzetu to 125 mld zł a zbiórka to jakieś 220 mln zł.zreszta każdy widzi ile oddaje na służbę zdrowia w miesięcznych wypłatach a ile daje na te akcję.