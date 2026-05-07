Liceum, technikum a może szkoła branżowa? Rozpoczął się nabór do szkół średnich w Szczecinie

Dziś ruszyła elektroniczna rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026/2027. Na stronie internetowej naboru znajduje się m.in. oferta poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także szczegółowy poradnik dla kandydatów.

Na stronie rekrutacji umieszczony jest ponadto kalkulator punktów, który pozwala na wstępne oszacowanie punktacji i wybór właściwej szkoły.

Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów.

– Należy jednak pamiętać o tym, że kolejność, w której wpisuje się poszczególne klasy, jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać dokładnie tę szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez niego liczba punktów będzie niewystarczająca, system będzie sprawdzał, czy może zakwalifikować go do kolejnych oddziałów lub placówek wskazanych we wniosku. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych przez siebie klas. Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie – tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

Po wypełnieniu wniosku online dokument (podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia) należy wydrukować i złożyć w placówce, która została wskazana na pierwszym miejscu. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Kandydaci mają zatem czas, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i podpisane.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie jest czas do 12 czerwca br., a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, a także oddziałów przygotowania wojskowego lub klas o profilu mundurowym – do 22 maja br. W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie prób sprawności fizycznej lub testów kompetencji bądź predyspozycji językowych.

Natomiast od 3 do 7 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone 13 lipca. Od 13 do 15 lipca br. konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do placówki poprzez złożenie w szkole kompletu oryginałów dokumentów (w tym świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). Ostateczne wyniki naboru poznamy 16 lipca br.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 17 lipca br., poza systemem elektronicznej rekrutacji. Oznacza to, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zostaną przyjęci do szkół w trakcie naboru właściwego, będą musieli dopełnić wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach, które nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

Podczas rekrutacji decydują określone kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie np. do klas sportowych, dwujęzycznych czy o profilu mundurowym ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Te odbędą się w terminach wyznaczonych indywidualnie przez poszczególne szkoły. ©℗

