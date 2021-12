"Lex TVN": protestowali w Stargardzie, dziś w Świnoujściu i kolejnych miastach

- O to w tym wszystkim przecież chodzi. Wolność słowa to nasze prawo! – dodaje Jerzy Garczyński ze Stargardu.

- To, co się stało w Sejmie, jest obrzydliwe – mówi Grażyna Suchowerska, jedna z uczestniczek demonstracji w Stargardzie. - Władza robi co chce, nie licząc się zupełnie z innymi. Jestem tu, by przeciwko temu zaprotestować!

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Mim 2021-12-19 15:48:25 Czy ktoś wie ilu ludzi przyszło protestować??

Juras 2021-12-19 15:37:22 PO zbierała podpisy za likwidacją telewizji to wtedy nazywało się to walką o wolne media. Nie zebrali tych podpisów to i teraz nie zbiorą ludzi. KOD się nie liczy tak powiedział Nojman. I tyle wyjdzie z tych protestów ludzie nie są tak głupi by wierzyć w PO i umierać za prezenterów którzy lamią prawo jeżdżąc 6 lat bez prawka

artemor 2021-12-19 15:22:22 Było RWE, może być TvWE, sami decydujemy, co oglądać, macie do wyboru TVPiS albo Telewizja ojca dyktatora. I tak wszędzie same reklamy.

Edek 2021-12-19 15:19:00 Ludzie nie dajcie sobą manipulować.Jestescie narzędziami w rękach polityków.Nikt nie mowi o likwidacji tvn tylko o uporządkowaniu mediów w Polsce . Przeczytajcie ustawę lub wysłuchajcie mądrych ludzi a potem protestujcie .Dlaczego w innych krajach UE takie same przepisy mogą funkcjonować a w Polsce nie ? Dlaczego nie było demonstracji gdy rafal czajkowski publicznie mówił o likwidacji telewizji publicznej? Hipokryzja najwyższych lotów. Każdy powod jest dobry by dokopac Rzaowi. A co z pandemia ?

Olo 2021-12-19 14:56:26 Najbardziej ulubionymi '' demokratami'' u gwiazdy tusk vision network olejnik /TW '''STOKROTKA'' sa komunistyczne trepy miller,belka ,cimoszka oraz ''wybitni prezydenci'' ""flaszka'' i '''bigos''

Brawo WY 2021-12-19 14:50:09 Michnik okazal sie wielbicielem i zwolennikiemJaruzelskiego a TVNzastapil ''Trybune Ludu" i przez kilkanascie lat saczyla jad w serca Polakow, Iledzisiaj mamy kalek moralnych i umyslowych narodzonych ze zwiazku tych dwoch potworow?

Klara 2021-12-19 14:45:22 Komumikat PO to majstersztyk. Tak pisali za czasów stalinowskich odezwy. Uśmiałam się po pachy. Czekamy na te tłumy które zamiast ubierać choinkę będą protestowały przeciw legalnym ustawom w obronie skompromitowanej prymitywną propagandą stacji

Wowa 2021-12-19 14:39:59 Super że podajecie nazwiska! Teraz wiadomo kto jest kim. Ci państwo nic nie rozumieją z otaczającego ich świata. Sejm przyjał uchwałę która wprowadza standardy cywilizowanego świata mediów a ci w kółko że nie będą ogladać tefauenów. To jak jakś sekta

cdn 2021-12-19 14:28:02 TVN/TUSK VISION NETV/ORK./skompromitowal sie opluwajac Marsz Niepodleglosci oraz nazywajac Polakow faszystami pokazujac jak robia uroczystosc z okazji imienin Hitlera w lesie.Szanujacy polski patriota nie oglada tego g..na!

jerzbiel 2021-12-19 14:26:39 Panie Prezydencie, proszę podpisać ustawę. Trzeba się odwdzięczyć TVN-owi za wszystkie 6 letnie ataki na Pana i Rząd RP demokratycznie wybrany. To jest telewizja która tylko szczuje, promuje anty wartości, przemilcza prawdę jej niewygodną, nawołuje do obalania Rządu, nie reprezentuje polskiej racji stanu. Media w Polsce mają być w polskich a nie obcych rękach.

Żyto (pół litra?) 2021-12-19 14:14:27 - ten typ twierdzi; "- Nie mogę się zgodzić z tym, że nie będę oglądał TVN". Przecież PO_j.y twierdzą iż "konus" robi wszystko, a "konus" na pytanie "cała prawda całą do(u)bę" od_PO_wiedział; - nic się nie zmieni, TVN bądzie dalej TVN tylko nie będzie "krzakiem" na lotnisku w Holandii.Tyle, lepsze to niż s_PO_tkania na cmentarzach.

Gosc 2021-12-19 14:10:56 Ale tlummmmmmy, pan Krasko nie dojechal 😜 pociagiem Ma sie rozumiec ☹️

Bodzio 2021-12-19 14:04:51 Tu nie chodzi o tvn tylko o zgodność z Polską konsttucja,która nie pozwala działać kapitalowi z poza uni Europejskiej

Nowelizacja 2021-12-19 14:04:34 Nowelizacja ma celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Ojej... 2021-12-19 14:02:53 Protestują, ale nie wiedzą, o co chodzi. Zachodniopomorskie w pełnej krasie, czyli lemingoza do kwadratu. Efekt prania mózgu właśnie przez takie ośrodki medialne jak TVN.

Głosowanie 2021-12-19 14:02:52 Głosowanie ws. 770 mld zł dla Polski było nie tylko głosowaniem ws. pieniędzy, ale dotyczyło również relacji z Unią Europejską. „PO zaprezentowała swoją antyeuropejskość i stosowanie metod bliskich polexitowi” .Platforma za polexitem? „Tu w Brukseli są na nich wściekli , że w Brukseli takie zachowanie wywołało złość. Z kolei działacze PO odpowiadają, że „to nie będzie drugi Plan Marshalla, lecz plan Putina” i twierdzą, że pieniądze z Unii przyczynią się do realizacji planów Kremla.

Politycy 2021-12-19 13:57:38 Politycy PO wpadli w amok. Razem z nimi „dziennikarze wolnych mediów” (wiecie, ci „lepsi” od innych), którzy pokazują „wielkie chwile dziennikarstwa” na nieznaną dotąd skalę. W środę w TVN zglanowano posłankę Lewicy za to, że jej partia usiadła i rozmawiała z rządem.

Premier 2021-12-19 13:55:38 Premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że polskie państwo musi mieć instrument zapobiegający przejęciom mediów przez podmioty zewnętrzne – na przykład przez Rosję czy Chiny.

Nowelizacja 2021-12-19 13:53:46 Nowelizacja ustawa o KRRiT ma uszczelnić obchodzone przepisy dotyczące struktury właścicielskiej mediów. Niemożliwe będzie jak jest teraz , że 100 proc. akcji telewizji TVN ma firma zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie, które nie zatrudnia ani jednego pracownika.

YETI 2021-12-19 13:50:10 ""CALA PRAWDA CALA DOBE'' HA!HA! HA!

itp 2021-12-19 13:47:53 To trzeba miec wyprane berety zeby glosowac za ta antypolska szujnia,Szujnia ta utworzona za pieniadze ograbionych Polakow przez bepieke wojskowa.Obecnie nalezy do ESKIMOSOW amerykanskich.