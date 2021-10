Lewica o Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i stoczni "Gryfia"

Żenada

2021-10-04 17:23:15

SLD tak jak i PIS i PO wspiera patologię czyli grupy przestępcze zajmujące się przestępstwami gospodarczymi w państwowej pseudo firmie. Wiadomo nie od dzisiaj że to firma SBcka. A co do doku, to budują go za nasze pieniądze tylko po to żeby go później sprzedać i przejść żeby spłacić straty po złodziejstwie na własnej firmie tak jak to zrobili z całym swoim majątkiem że Świnoujściem włącznie. Zżeranie własnego ogona to jedyny pomysł tej hołoty na działalność ich firmy. A Ci to bronią. Żenada.