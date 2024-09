Less Waste Market

fot. Dariusz Gorajski

W najbliższą sobotę 14 września Galeria Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy zaprasza na Less Waste Market. To wydarzenie, które swoją formułą nawiązuje do pchlich targów. Kupujący mogą tu znaleźć m.in. odzież, dekoracje wnętrz, rękodzieło.

- Zwykle targ odbywa się w Hali Odra, ale we wrześniu będziemy gościć 26. edycję wydarzenia w Galerii Turzyn - informują organizatorzy. - Zapraszamy więc na łowy! Jak zwykle będzie okazja do sprzedaży, kupna, oddania, wymiany odzieży, książek, płyt, biżuterii, butów, wszelkich domowych drobiazgów, akcesoriów dla zwierząt czy sprzętu sportowego. Na imprezie pojawią się również tworzący w duchu less waste rzemieślnicy, artyści i producenci. Ich wyroby to kwintesencja recyklingu i upcyklingu.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 12-16. Wstęp wolny.

(K)

Fot. Dariusz Gorajski