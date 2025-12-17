Leśnicy wraz z policją pilnują choinek

Wspólne patrole mają zapobiec kradzieżom choinek. Fot. KPP Kołobrzeg

Leśnicy co roku mają ten sam problem. W okresie przedświątecznym borykają się nie tylko z kradzieżami rosnących w lasach choinek, ale i dewastacją młodników, z których nielegalnie pozyskiwany jest materiał na bożonarodzeniowe stroiki.

Takie przypadki odnotowywane były w przeszłości także na terenie powiatu kołobrzeskiego. Dlatego straż leśna wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przystąpiła do akcji „Choinka 2025”. Mowa o połączonych patrolach prowadzonych na zalesionych terenach w rejonie samego Kołobrzegu, jak i większych okolicznych miejscowości. Mundurowi kontrolują pojazdy wyjeżdżające i wyjeżdżające z lasów. Sprawdzają też miejsca, w których może dochodzić do kradzieży. W ostatnich dniach tego typu kontrole zostały zintensyfikowane na obszarze gminy Dygowo. W trakcie swoich działań zespoły korzystają z systemów monitoringu leśnego.

Policjanci przypominają, że nielegalna wycinka choinki zagrożona jest nałożeniem mandatu karnego wysokości 1500 zł. W przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł. ©℗

(pw)

