Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
REKLAMA 21 szczecin
REKLAMA

Zatrzymali złodziei samochodów

Data publikacji: 15 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 10:54
Zatrzymali złodziei samochodów
Fot. KPP w Białogardzie  

Białogardzcy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli samochód o wartości 90 tys. zł. Obaj usłyszeli zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu.

Działania policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania 39-latka i 29-latka, którzy 19 lipca złamali zabezpieczenia zaparkowanego przy ul. Zamoyskiego w Białogardzie samochodu Forda Kuga, a następnie ukradli auto. 

Policjanci ustalili również, że obaj mężczyźni już wcześniej byli karani za podobne przestępstwa. Starszy mężczyzna dokonując ostatniej kradzieży dopuścił się przestępstwa przed upływem 5 lat od odbycia poprzedniej kary, działał więc w warunkach recydywy.

Policja ocenia, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Białogardzie sąd zastosował wobec obu mężczyzn 3-miesięczny areszt. Grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Resocjalizacja
2025-09-15 10:59:27
Jak widać, nie istnieje resocjalizacja, skoro coraz częściej czytamy, że jakiś zatrzymany przestępca był już wcześniej znany policji z podobnej działalności.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

21 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję