Zatrzymali złodziei samochodów

Fot. KPP w Białogardzie

Białogardzcy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli samochód o wartości 90 tys. zł. Obaj usłyszeli zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu.

Działania policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania 39-latka i 29-latka, którzy 19 lipca złamali zabezpieczenia zaparkowanego przy ul. Zamoyskiego w Białogardzie samochodu Forda Kuga, a następnie ukradli auto.

Policjanci ustalili również, że obaj mężczyźni już wcześniej byli karani za podobne przestępstwa. Starszy mężczyzna dokonując ostatniej kradzieży dopuścił się przestępstwa przed upływem 5 lat od odbycia poprzedniej kary, działał więc w warunkach recydywy.

Policja ocenia, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Białogardzie sąd zastosował wobec obu mężczyzn 3-miesięczny areszt. Grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)