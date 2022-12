„Leśna opowieść wigilijna”. Promocja przyrody i świątecznych obyczajów

„Leśna opowieść wigilijna” to nazwa niezwykłego spotkania ze świątecznymi obyczajami jakie odbyło się w sobotnie (110 grudnia) popołudnie w Punkcie Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino.

Przybyłych przywitał Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który w rozmowie z reporterem „Kuriera” powiedział m.in., że spotkanie jest z jednej strony okazją do zaprezentowania występujących w naszym regionie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym, a z drugiej przypomnieniem bożonarodzeniowych obyczajów.

Uczestnicy imprezy pod okiem instruktorów uczestniczyli w warsztatach rękodzieła, podczas których przygotowywali niebanalne, świąteczne prezenty dla najbliższych. Zajęcia odbywały się w grupach dla dzieci i dla dorosłych. Były też opowieści o świątecznych tradycjach, a odpowiedni nastrój zapewniło Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica”.

Do uczestników spotkania przybył swoim zaprzęgiem święty Mikołaj. Wśród przywiezionych ze sobą upominków miał on również wyjątkową publikację pod tytułem „Niemapa lasów północno-zachodniej Polski”. Była to premiera tego niezwykłego wydawnictwa, które zostało rozdane uczestnikom spotkania.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z dnia 12 grudnia 2022 r.

Tekst, foto i film K. Żurawski