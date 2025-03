Lekcja z palenia. Głośny eksperyment w szczecińskim liceum

Ale o co chodzi? Przecież to nowoczesne prowadzenie lekcji. Taki mamy klimat i nie czepiajcie się nauczyciela. NOWOCZESNOŚĆ!!!

@Dwójka

2025-03-10 13:09:48

Kiedyś to był standardowy eksperyment, który się robiło w każdym liceum i pochodził z podręczników. A to ze jakiś uczeń liceum ma fajki i pali, to nawet bardziej niż oczywiste. Robienie z igły widły. Zamiast pochwalić nauczyciela za chęć uatrakcyjnienia lekcji, robi się z niego jakiś czarny charakter. Taki nauczyciel to skarb