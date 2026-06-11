Ławki na placu Adamowicza zostały już naprawione

Fot. Dariusz Gorajski

Uszkodzone ławki na placu Pawła Adamowicza w Szczecinie nie stanowią już zagrożenia dla przechodniów. Po sygnałach od mieszkańców oraz naszej interwencji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przeprowadził niezbędne prace naprawcze jeszcze w środę.

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Problem dotyczył metalowych ławek ustawionych w ciągu pieszym pomiędzy galerią Kaskada a aleją Wyzwolenia. Podczas oględzin okazało się, że elementy były oderwane od podłoża, przez co konstrukcje mogły się przechylać i stwarzać niebezpieczeństwo dla osób z nich korzystających.

Po zgłoszeniu sprawy do ZDiTM urzędnicy zapowiedzieli szybką reakcję. Jak poinformował Kacper Reszczyński z ZDiTM, naprawy zostały wykonane jeszcze tego samego dnia.

– Ławki zostały już naprawione i obecnie są bezpieczne dla mieszkańców – przekazał Reszczyński.

Dzięki sprawnej interwencji potencjalne zagrożenie zostało usunięte, a mieszkańcy mogą ponownie korzystać z ławek bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

(dg)

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