Uszkodzone ławki na Placu Adamowicza

Metalowe ławki, które pierwotnie były solidnie przykręcone śrubami do podłoża, zostały od niego oderwane. Fot. Dariusz Gorajski

Mieszkańcy Szczecina zaalarmowali nas o niebezpiecznej sytuacji na Placu Pawła Adamowicza. Chodzi o metalowe ławki stojące w ciągu pieszym pomiędzy Galerią Kaskada a Aleją Wyzwolenia. Jak mówi jeden z przechodniów, który często tam odpoczywa, siedziska od pewnego czasu są poważnie uszkodzone.

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​Na miejscu potwierdziliśmy te obawy. Metalowe ławki, które pierwotnie były solidnie przykręcone śrubami do podłoża, zostały od niego oderwane. Ponieważ konstrukcja w żaden sposób nie trzyma się ziemi, meble miejskie mogą się w każdej chwili przewrócić. Stanowi to poważne, niewidoczne na pierwszy rzut oka zagrożenie dla nieświadomych niczego użytkowników, w tym dzieci czy osób starszych.

Poprosiliśmy o interwencję Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

​- Jeszcze dzisiaj wyślemy do tych ławek konserwatorów i zobaczymy, co możemy zrobić - przekazał nam w środę Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM. - Spróbujemy jedną ławkę na nowo przykręcić do podłoża, a drugą trzeba będzie zdemontować i pospawać elementy mocujące. Po naprawie ławka wróci na swoje miejsce.©℗

(dg)

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