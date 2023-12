Ławeczka pani Tilebein już w parku. Projekt powstał w ramach SBO

To teraz czas na ławeczki ku czci: Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, Ferdinand von Hansemann, Hermann Kennemann-Klenka, Heinrich von Tiedemann-Seeheim no i rzecz jasna ich współczesnych sympatyków H-K-T (Hołownia, Kosiniak, Tusk). Wesołych świąt (bliżej nieokreślonych) wszystkim pożytecznym idiotom...

Do Tuska , bo ma chody u Szkopów , niech dorzucą kasy na rewitalizację parku ! Nawet niech zarobi niemiecka firma z polskimi pracownikami . Jestem za ! . No, Tusek i Geblewicze , ruszyć dupy i po forsę do Rzeszy Niemieckiej . Należy się jak psu micha ! PIS-orom nic nie dali , ale Wam na skinienie paluszkiem rzucą kapuchę !

2023-12-02 10:35:53

a Niemiece to do tej Zośki coś powinni dorzucić ! Inicjatywa godna pochwały, no i gratulacje dla Twórcy . Ładnie pan tę Zosię odlał ( z pełnego wytrysku ! ) . Nie tylko pojadę tam posiedzieć , ale i Zosinkę cmoknę sobie, a co !