Lato w pełni. Tłumy na Arkonce

Aura w ten weekend dopisuje nic więc dziwnego, że szczecinianie i nie tylko oni najchętniej szukają miejsca na spędzenie wolnego czasu nad wodą lub najróżniejszych okolicznościach przyrody. Jedni wolą rower, rolki lub biegi po parkach lub miejskich lasach, gdzie ludzi mimo wszystko zawsze jest mniej. Inni wybierają ustronne zakątki podszczecińskich puszcz. A jeszcze inni wybierają jako miejsce letniego wypoczynku miejskie kąpieliska. Do dyspozycji wciąż mają je tylko tylko trzy ( to nad jeziorem Dąbskim wciąż w przebudowie): na Dziewokliczu, nad jeziorem Głębokie i Arkonkę. Na tej ostatniej w sobotę chętnych do plażowania, kąpieli i ślizgów ze zjeżdżalni nie brakowało. Nad ich bezpieczeństwem i w tym sezonie czuwają ratownicy. ©℗

(MIR)