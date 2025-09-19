Piątek, 19 września 2025 r. 
Lądowisko w przydomowym ogródku

Data publikacji: 19 września 2025 r. 10:41
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 12:11

W środku osiedla domków jednorodzinnych, w podszczecińskim Pilchowie (gmina Police), od ponad miesiąca funkcjonuje lądowisko dla prywatnego helikoptera. Okoliczni mieszkańcy napisali petycję sprzeciwiającą się takiemu wykorzystaniu terenu w bliskim sąsiedztwie, a sołtys (także radny gminny) w tej sprawie złożył interpelację do burmistrza. Właściciel helikoptera zapewnia zaś, że działa zgodnie z przepisami, bezpiecznie i nieuciążliwie dla sąsiadów.

- Świat się zmienia i prywatne środki transportu lotniczego stają się coraz bardziej powszechne – już dziś GOPR testuje osobowe drony – dlatego takie przydomowe lądowiska w najbliższych latach zapewne staną się codziennością - zaznacza właściciel helikoptera i przydomowego lądowiska.

- Co jest ważniejsze: dobro jednej osoby czy dobro wszystkich mieszkańców? - pyta sołtys Pilchowa. - I co będzie, jak więcej osób postanowi sobie urządzić takie lądowiska w środku osiedla, bo stwierdzą, że ich też stać na helikopter...

Dotarliśmy do miejsca w Pilchowie, w którym zaparkowany jest śmigłowiec. Bo do naszej redakcji również doszły sygnały od mieszkańców tego sołectwa. Maszyna stała wtedy na ziemi. Faktycznie w pobliżu innych zabudowań. Helikopter mogliśmy obejrzeć tylko z daleka, zza ogrodzenia, bo właściciela nie zastaliśmy. Oddzwonił i wyczerpująco, pisemnie, odpowiedział na nasze pytania.

Agnieszka Spirydowicz

Więcej na ten temat w poniedziałkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 września 2025 r.
Komentarze

Widzicie!
2025-09-19 12:07:32
Jednak za Tuska się poprawiło! Nawet w gazetach o tym piszą :)
Kto bogatemu
2025-09-19 12:06:48
zabroni? Dorobił się w tej Waszej komuszej UE to ma, a Wam nic do tego! Następne wybory, Jego ponownie wystawią jako jedynkę, a Ty gupku, pójdziesz i grzecznie wybierzesz, aby On pakował sobie kieszenie unijną kasą za to ,że głosuje przeciwko Polsce i propolskiemu rządowi ! KPO kiedy przyszło do Polski! Jak Donka wybraliśmy?! Teraz Donek swoim dał, a Tobie ciulu, figę na promocjach w Lidlu i podwyżki w sklepach! Szczerba i baseniarz z Was się śmieją! Oni mają , a TY nie musisz mieć! Ty głupi ?
Magda
2025-09-19 11:53:07
Inni może zrobiliby z tego atrakcję dowód wzrostu prestiżu miejscowości. Może tą drogą trzeba pójść?
Mirek
2025-09-19 11:51:39
Wielka mi pseudo afera,za to piraci terroryści akustyczni w swoich gruzach bez tłumików lub na motorach nikomu nie przeszkadzają a terroryzują całe miasto,tu pewnie bardziej chodzi o zazdrość że somsiad ma lepiej .
Popieram
2025-09-19 11:49:00
No i dobrze, oby więcej ludzi miało helikoptery
Max
2025-09-19 11:45:01
Nowobogactwo szalele
bill gejts
2025-09-19 10:44:53
Dobrze że odrzutowca prywatnego sobie nie kupił.

