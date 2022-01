Lada dzień otwarcie drugiego przejazdu przez granicę w Świnoujściu

Od najbliższego wtorku (4 stycznia) kierowcy znów będą mogli korzystać z przejazdu przez dawne przejście graniczne Świnoujście-Garz. Zapowiedział to wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej, która prowadzi w kierunku Niemiec. Obecnie kierowcy mogą korzystać tylko z jednego przejścia Świnoujście-Ahlbeck.

Ruch pojazdów w kierunku Garz będzie dopuszczony tylko na chwilę, ponieważ wykonawca nie ukończył jeszcze modernizacji. Na jezdni pozostaje do ułożenia ostatnia warstwa asfaltu. Do tego czasu odcinek do granicy będzie jednak przejezdny. Opóźnienia są na innym fragmencie ulicy Grunwaldzkiej.

- Przesunie się w czasie dopuszczenie do tymczasowego ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzywą w stronę ulic Mazowieckiej i Wielkopolskiej. Podwykonawca potrzebował bowiem trochę więcej czasu, niż przewidywano, na ułożenie sieci sanitarnej - tłumaczy Jarosław Jazz, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia.

Z tego powodu dopuszczenie ruchu na tym odcinku planowane jest w połowie stycznia, a nie jak

zapowiadano od początku stycznia. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczne terminy są uzależnione od warunków atmosferycznych. Przy ujemnych temperaturach nie można np. kłaść asfaltu.

(rj)