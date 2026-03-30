Duże zmiany dla kierowców odciążą ruch przy moście

We wtorek 31 marca otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od ulicy Zygmunta Duczyńskiego w kierunku prawobrzeża.
– Przed nami kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w związku z trwającą modernizacją Trasy Zamkowej – zapowiada Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Wtorkowa zmiana z pewnością usprawni ruch w tym rejonie miasta. Będzie ona polegała na otwarciu łącznicy J-K, prowadzącej na Trasę Zamkową od strony ul. Zygmunta Duczyńskiego.
Ruch w ciągu Trasy Zamkowej na dojeździe głównej jezdni od strony centrum będzie prowadzony skrajnymi pasami jezdni, w tym częściowo po nowo wykonanych nawierzchniach asfaltowych. Za dowiązaniem łącznicy wjazdowej ruch pojazdów odbywać się będzie dwoma pasami po prawej stronie jezdni, a następnie ponownie prowadzony będzie pasami skrajnym, aż do połączenia z ul. Gdańską.
(K)