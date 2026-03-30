Duże zmiany dla kierowców odciążą ruch przy moście

Ważna łącznica zostanie otwarta. Fot. Dariusz GORAJSKI

We wtorek 31 marca otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od ulicy Zygmunta Duczyńskiego w kierunku prawobrzeża.

– Przed nami kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w związku z trwającą modernizacją Trasy Zamkowej – zapowiada Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Wtorkowa zmiana z pewnością usprawni ruch w tym rejonie miasta. Będzie ona polegała na otwarciu łącznicy J-K, prowadzącej na Trasę Zamkową od strony ul. Zygmunta Duczyńskiego.

Ruch w ciągu Trasy Zamkowej na dojeździe głównej jezdni od strony centrum będzie prowadzony skrajnymi pasami jezdni, w tym częściowo po nowo wykonanych nawierzchniach asfaltowych. Za dowiązaniem łącznicy wjazdowej ruch pojazdów odbywać się będzie dwoma pasami po prawej stronie jezdni, a następnie ponownie prowadzony będzie pasami skrajnym, aż do połączenia z ul. Gdańską.

(K)

