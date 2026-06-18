Kwiaty dla Starego Miasta [GALERIA]

Co łączy seniorów, studentów i nieformalną grupę Ludzi z Placu? Stare Miasto i społeczna pasja. Fot. Dorota PUNDYK/Ludzie z placu

Nowe kwiaty i donice właśnie się pojawiły na górnym i dolnym tarasie Starego Miasta w Szczecinie. Desant z bodziszków, goździków, host, irg, liliowców, szałwii, supertunii, tawuł i traw ozdobnych to dzieło Ludzi z Placu – nieformalnej grupy społeczników, która zawiązała się lata temu w trakcie pierwszej fazy zmian – tzw. prototypowania – Placu Orła Białego.

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Mają w sobie gen społecznej pasji. Jaki rozwijają we wspólnym działaniu dla lokalnych społeczności i w różnych przestrzeniach miasta. Zapraszają do współpracy – niezależnie od wieku – tych wszystkich, którym zależy, aby Szczecin się zmieniał na dobre.

Tym razem zachęcili do współpracy seniorów z os. Śródmieście – Północ, a do pomocy – studentów Akademii Sztuki. I wspólnie upiększyli roślinami donice na Rynku Siennym i Nowym, przy ul. Małej Odrzańskiej i Kurzej Stopce (dolny taras) oraz przy ul. Staromiejskiej, Łaziebnej i Staromłyńskiej (górny taras). Wszystko to w oczekiwaniu na zieloną i funkcjonalną przemianę najważniejszego – pl. Orła Białego.

– Uważamy, że Stare Miasto jest wizytówką naszego Szczecina i powinno wyglądać jak najpiękniej – komentuje Dorota Pundyk, współtwórczyni społecznej inicjatywy Ludzi z Placu.

Materiał do nasadzeń zakupiła miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. ©℗

(an)

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