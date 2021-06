Kurtyny wodne na ulicach Szczecina

Na ulicach Szczecina stanęły kurtyny i przypominające lekki prysznic „jeże” wodne. Delikatnej mgiełki z kurtyn zaznać można w trzech miejscach: przy Bramie Portowej, na pl. Adamowicza i przy biurowcu Oxygen na ul. Malczewskiego.

- Ustawiane będą w tych miejscach gdy temperatura przekroczy 270C w cieniu. Dwa jeżyki „psikać” będą na Łasztowni w sobotę oraz niedzielę do wieczora i chłodzić będą uczestników "Pikniku nad Odrą”. Woda w tych urządzeniach pochodzi wprost z wodociągu, jest chłodna, uzdatniona i bezpieczna, ale nie nakłaniamy przechodniów do jej spożywania - informuje Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie.

Ł.T