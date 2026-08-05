Ktoś okrada mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza

Na Krzekowie i Bezrzeczu doszło do kradzieży. Mieszkańcy zauważyli podejrzanego mężczyznę.

Mieszkańcy Osiedla Krzekowo-Bezrzecze żyją od pewnego czasu w strachu. Na osiedlu grasuje nieznany mężczyzna, którego podejrzewają o kradzieże. Uchwyciły go kamery monitoringu, był widziany także przez mieszkańców. Sprawa została przekazana policji.

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O tym, że na osiedlu grasuje podejrzany mężczyzna poinformowała mieszkańców Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w swoich mediach społecznościowych.

- Uwaga mieszkańcy! Apelujemy o wzmożoną czujność. Po terenie naszego osiedla krąży mężczyzna, który obserwuje domy. Rysopis: około 40-50 lat, łysy, wzrost około 180, szczupła sylwetka, tatuaże na prawym przedramieniu. Może być niebezpieczny. Zamykajcie drzwi i okna podczas nieobecności, nie zostawiajcie wartościowych rzeczy w samochodach, włączcie "monitoring sąsiedzki", nie działajcie na własną rękę. Zawiadomcie policję. Już doszło do pierwszych włamań - ostrzega.

Skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Policji w Policach.

- 30 lipca w Komisariacie Policji w Mierzynie przyjęte zostało zawiadomienie dotyczące dokonanej kradzież elektronarzędzi oraz dokumentów z jednego pojazdów. Straty na dzień dzisiejszy to kwota około 1000 zł. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy zdarzenia - przekazała sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Policach. ©℗

(aj)

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