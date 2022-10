Które sklepy będą czynne 1 listopada?

1 listopada handlowcy nie pracują, jednak dla spóźnialskich i zapominalskich czynne będą punkty handlowe sieci Żabka - w zależności od decyzji franczyzobiorcy. Na pewno będą pracowały małe osiedlowe sklepy, w których za ladą będzie mógł stanąć właściciel, szczególnie te przy cmentarzach, ale zakupów nie zrobimy w hipermarketach i dyskontach.

Galeria Kaskada 1 listopada będzie całkowicie zamknięta, za to w centrum handlowo - rozrywkowym Galaxy można będzie skorzystać z gastronomii - od godz. 11 do 23 zjeść w McDonaldzie, a od godz. 10 do 22 w KFC. Od godz. 14 do 22 można także wybrać się na seans filmowy do Multikina. Dla wielbicieli ruchu swoje podwoje otworzy także CALYPSO Fitness - na ćwiczenia zaprasza od godz. 8 do 20.

Centrum Ster będzie całkowicie zamknięte, natomiast galeria handlowa w Atrium Molo jest nieczynna, za to otwarte zostaną punkty gastronomiczne: od 8.30 do 22 Burger King, od 10 do 17 Kołacz na Gorąco, a od 11 do 19 szaszłykarnia Maestro.

Na Prawobrzeżu całkowicie zamknięta będzie także Galeria Gryf, centrum Słoneczne oraz sklep Auchan.

(kel)