Kto zabił mewę?

Poszukiwany przez policję mężczyzna, który uczestniczył w uśmierceniu mewy srebrzystej. Fot. KPP Kołobrzeg

Wszystko wskazuje na to, że pod koniec kwietnia widoczny na zdjęciu mężczyzna brał udział w uśmierceniu pozostającej pod częściową ochroną mewy srebrzystej.

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Edmunda Łopuskiego w Kołobrzegu. Policja próbująca ustalić jego dane personalne dotarła do monitoringu, który go zarejestrował. Teraz za pośrednictwem mediów zwraca się o pomoc do wszystkich, którzy potrafią zidentyfikować mężczyznę. Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat widocznego na zdjęciu człowieka proszone są o osobiste zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu lub o kontakt telefoniczny pod numerem 477 846 511 lub 477 846 512. ©℗

(pw)