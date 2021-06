Kto odpowiada za impas przetargu? Zieloni jak trawa

„Firma straciła nie tylko wadium, ale i zaufanie" - w informacji o impasie w przetargu na koszenie szczecińskich trawników podaje rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. Co z urzędnikami, którzy właściwie nie zabezpieczyli interesu Szczecina w tym postępowaniu?

Dopiero pod koniec marca na platformie przetargowej ukazało się ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych o poszukiwaniu wykonawców, którym jeszcze w tym roku (od dnia zawarcia umowy do dnia 29 października 2021 r. - przyp. an) mieliby się zająć koszeniem trawników „na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie". Zainteresowanym dano czas do 6 maja na złożenie ofert w postępowaniu podzielonym na części - konkretnie siedem, odpowiadających rejonom (I-VII) pielęgnacji szczecińskiej zieleni.

Rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska nie informuje, dlaczego przetarg ogłoszono z takim opóźnieniem. Ani z jakiego powodu dopiero 7 czerwca br. został wybrany wykonawca dla najistotniejszego reprezentacyjnego - I rejonu - centrum (od Jasnych Błoni, przez pl. Rodła, po pl. Mickiewicza) Szczecina. Nie wiadomo również, dlaczego akurat w przypadku postępowania na koszenie trawników już na poziomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zabezpieczono właściwie interesu miasta. W sposób analogiczny, jak ma to miejsce w przypadku przetargów o udzielenie zamówienia na „konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej". Gdzie oferenci mogą się ubiegać o kontrakt na maksymalnie dwa z rejonów miasta, a nie na wszystkie.

To ograniczenie zabezpiecza interes miasta na dwa sposoby. Wymuszając konkurencję pomiędzy firmami działającymi w branży zieleni (obniżając cenę ubiegając się o zlecenie miasta, a przegrywając - nie znikają z rynku), a także zabezpieczając interes Gminy Miasto Szczecin przed impasem, z jakim obecnie mamy do czynienia z koszeniem trawników.

Arleta NALEWAJKO

Cały artykuł w „Kurierze Szczecińskim” i wydaniu cyfrowym z 18 czerwca 2021 r.