Księgowa z koszalińskiego sądu skazana. Kradła, bo miała kredyty?

nielogiczny wyrok

2022-10-26 16:11:13

Sąd to jest żart wyrok bez logiki .Dzieki niedopllnowaniu przez przełozone ten proceder trwał 15 lat .Gdyby pilnowały dokumentów za którą to czynnośc miały płacone to by ta kradzież trwała kilka miesięcy.A tak dług urósł do 0.5 mln zł dzieki tym dwóm uniewinnionym paniom.Widać w sądach nie szanuje si publicznych pieniędzy , państwo ma dać. Przecież od tych uniewinnionych mozna by skazać na zwrot zagrabionego mienia.