Ksiądz Andrzej Dymer był winny molestowania. Sąd apelacyjny potwierdził

Ksiądz Andrzej Dymer popełnił przestępstwa seksualne - to już pewne. "Sąd apelacyjny potwierdził ustalenia Sądu I instancji, a oskarżony ks. Andrzej Dymer został uznany za winnego zarzucanych mu czynów" – napisał kanclerz kurii gdańskiej w liście do adwokata o. Tarsycjusza Krasuckiego, ofiary szczecińskiego kapłana. Poinformował o tym portal Więź.pl. "Kurier Szczeciński" o działalności ks. Andrzeja Dymera (zmarł 16 lutego 2021 roku - red.) pisał wielokrotnie.

Komentarze

Czy to ten sam 2023-01-12 12:08:45 Dymer z którym Piotr Krzystek robił przewały na miejskim mieniu? Czy to nie jest przypadkiem ten sam Dymer który był zaufanym człowiekiem do spraw majątkowych biskupa Dzięgi którego protegowanym i namaszczanym był Piotr Krzystek? Proszę o potwierdzenie bo pamięć trochę szwankuje...

@Wojtek 2023-01-12 12:02:42 Trzeba być ślepym żeby nie widzieć różnicy, ta sprawa jest ujawniona i znana i powszechnie napietnowana i jeśli coś jest do ukarania to wszyscy uważają że należy karać i ujawniać do dna. W przypadku szeregowego byłego członka PO spiłeczeństwo nic nie wiedziało i miało nie wiedzieć. A przecież ofiar i szkód może być więcej. Jak widać ci co chcą to ukrywać są podobni

Wojtek 2023-01-12 11:13:40 No to teraz oczekujemy od rozmaitych radnych, posłów, mediów rządowych aby przynajmniej z taką samą aktywnością stanęli w obronie prawdy i wykorzystywanych dzieci jak w ostatniej aferze pedofilskiej. Interwencje poselskie, konferencje w sejmie i pod kurią, reportaże w TVP i radiu Szczecin, powołanie komisji itd. W przeciwnym razie stracą swoją twarz. Wyjdzie na to, że los molestowanych dzieci mają gdzieś i są wierutnymi, perfidnymi hipokrytami, na których nie warto głosować. Do dzieła!