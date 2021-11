Krzysztof Jarzyna ze Szczecina już stoi na Łasztowni

Napis "Sczecin", pomnik fikcyjnej postaci z filmu. Kto wymyśla i kto głosuje na te projekty? Skąd się bierze zapotrzebowanie na takie "inwestycje"? Jedyną odpowiedzią jest poziom intelektualny mieszkańców tego miasta. Co będzie następne? Może pomnik szczecińskiego menela, statua Balbiny?

po co to

Swojak

2021-11-27 15:55:25

Jak nie dziwaczne kółka za placu Zamenhofa, to Jarzyna na Łasztowni. I to za ciężkie pieniądze z naszych podatków. Prezydent Krzystek kpi sobie z mieszkańców Szczecina, Jednocześnie świadczy to o jego poziomie intelektualnym a właściwie o zupełnym braku jakiegokolwiek poziomu intelektualnego.