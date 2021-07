Krystian Krzemiński potrzebuje pomocy. Przygniotła go sztaplarka

Krystian Krzemiński z Nowego Czarnowa (pow. gryfiński) potrzebuje pomocy. Młody mężczyzna w marcu br. uległ wypadkowi podczas pracy.

Krystian Krzemiński pracował jako operator wózka widłowego w szczecińskim porcie. Godzinę przed końcem jego zmiany doszło do tragedii. Podczas wymiany butli z gazem, pan Krystian został przygnieciony przez sztaplarkę. Trafił do szpitala w stanie krytycznym. Dostał wylewu wewnętrznego, stracił mnóstwo krwi. Przez 3 doby był w śpiączce farmakologicznej. Po wybudzeniu jego stan był dobry, ale po kilku dniach znowu się pogorszył. Przestał samodzielnie oddychać. Podłączono go do respiratora i ponownie wprowadzono w stan śpiączki. Po kilku dobach go wybudzono.

Potrzebna kosztowna rehabilitacja

Mężczyzna ma zmiażdżoną w wielu miejscach miednicę. Przeszedł trzy poważne operacje. Po wypisaniu ze szpitala, w którym spędził ponad dwa miesiące, dostał zalecenie pionizacji i poruszania się za pomocą balkonika. Jednak nerw kulszowy naciska na nogę i występuje niedowład. Przez to ciężko zrobić to, co zalecili lekarze, czyli pionizację i próby chodzenia.

– Przed moim bratem długa droga – mówi pani Karolina, siostra poszkodowanego. - A także przed nami, jego rodziną. Czeka go długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Turnusy rehabilitacyjne kosztują nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Prywatna rehabilitacja to koszt 150-200 zł za godzinę. A jest bratu potrzebna codziennie. Wraz z siostrą jesteśmy normalnie zarabiającymi Polkami. I nie stać nas na kosztowne leczenie. Dlatego prosimy o pomoc dla naszego kochanego braciszka, który jest bardzo młody i nie zdążył jeszcze założyć rodziny. Bez rehabilitacji jego stan może się pogorszyć.

Pomoc dla Krystiana Krzemińskiego

Pan Krystian mieszka teraz u siostry Karoliny. Obie siostry opiekują się nim. Jest leżący i wymaga stałej opieki. Na razie potrafi sam tylko zjeść posiłek.

Na portalu Zrzutka uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Krystiana Krzemińskiego. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/6ggx67.

Darowiznę na rzecz Krystiana można przekazać także przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Auxilia: Santander Bank Polska S.A., 33 1090 2590 0000 0001 3604 2000 w tytule przelewu wpisując: Dla Krystiana.

Wioletta MORDASIEWICZ