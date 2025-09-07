Krwawy Księżyc na niebie [GALERIA]

W niedzielę 7 września po godz. 19.30 rozpoczęło się całkowite zaćmienie Księżyca. Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zachęcił szczecinian, by na wyjątkowe zjawisko astronomiczne spojrzeć wspólnie przez teleskopy przygotowane na Wałach Chrobrego.

Z zaproszenia skorzystało bardzo wiele osób.

- Mamy ciekawe warunki, bo pomimo tzw. niskich chmur kumulusów, które mogą dać doznanie estetyczne, widzimy przerwy w chmurach, gdzie powinien się pojawić za chwilę czerwony zaćmiony Księżyc, który przez 80 minut będzie się wznosił i pozwalał nam przeżywać jedno z ciekawszych zjawisk - zapowiadał Ryszard Siwiec z PTMA oddział w Szczecinie. - Całkowite zaćmienie występuje, kiedy Księżyc znajduje się po drugiej stronie niż Słońce, czyli mówiąc krótko Ziemia jest w środku, pomiędzy Słońcem i Księżycem, i puszcza swój cień w postaci stożka na naszego satelitę. Wtedy Księżyc przechodzi przez ten stożek cienia, a my efekt możemy obserwować na niebie. Całe zjawisko trwa 80 minut, a później można jeszcze obserwować zaćmienie częściowe. Całkowite zaćmienie Księżyca jest widoczne na świecie praktycznie co roku, ale dla danego miejsca występuje co 3, 4, 5 lat. Ostatnie tutaj na Wałach Chrobrego oglądaliśmy 6 lat temu.

Choć chmury nie pozwoliły cieszyć się podziwianiem tego zjawiska tak, jak wszyscy oczekiwali, bo Księżyc pokazał się zza nich dosłownie na chwilkę, atmosfera spotkania była wyjątkowa. Była to okazja, by porozmawiać z członkami PTSA, spojrzeć w niebo przez teleskop i poczuć magię astronomii.

- Przewidywaliśmy że frekwencja będzie duża, bo szczecinianie kochają astronomię - mówi Ryszard Siwiec. - W Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii mamy obserwatorium, zapraszamy co dwa tygodnie do budynku ZUT przy al. Piastów 48 na na tak zwane dyżury astronomiczne. I zawsze przychodzi wielu ciekawych ludzi.

Całkowite zaćmienie Księżyca nazywane jest Krwawym Księżycem, bo przybiera on wyjątkowe czerwone odcienie. ©℗

(K)

Fot. Anna Gniazdowska