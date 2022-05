Krótsza droga poza Schengen. W Kołobrzegu powstanie biuro paszportowe

Wygląda na to, że wkrótce dobiegnie końca mitręga mieszkańców Kołobrzegu i okolicznych sołectw z wyrabianiem paszportów. W mieście ma powstać biuro paszportowe, o co od dawna zabiega starosta Tomasz Tamborski. Włodarz powiatu rozmawiał o tym ostatnio z Pawłem Szefernakerem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Poruszyłem problem braku biura paszportowego w naszym powiecie i apelu, który niedawno skierowałem w tej sprawie. Chcę przekazać dobrą wiadomość dla mieszkańców. Wniosek spotkał się z dużym zrozumieniem ze strony pana ministra, który pochodzi przecież z naszego regionu. Otrzymałem informację, że takie biuro zostanie przywrócone w Kołobrzegu. Kolejne kroki i szczegóły funkcjonowania będziemy uzgadniać z wojewodą zachodniopomorskim – mówi starosta Tomasz Tamborski, nie kryjąc zadowolenia ze złożonej obietnicy.

Przypomnijmy, że biuro paszportowe funkcjonowało w Kołobrzegu do 2006 roku, kiedy to zostało przez wojewodę zachodniopomorskiego zlikwidowane. Od tego czasu kołobrzeżanie, którzy chcieli otrzymać dokument uprawniający do przekraczania granic poza strefą Schengen, musieli jechać po stosowny dokument do biura paszportowego znajdującego się w Koszalinie lub w Gryficach. ©℗

(pw)