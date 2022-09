Kradli katalizatory, teraz posiedzą

Ciąć

2022-09-06 11:10:32

łapy przy samym korpusie. Jak w Arabii czy innym Katarze. Może to by czegoś nauczyło naśladowców? Pracy jest dużo, można sprzątać, pielęgnować zieleń, kopać rowy itp. itd. niepotrzeba specjalnego wykształcenia, a kradzież to nie jest mało szkodliwe przestępstwo.