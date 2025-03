Już był w ogródku... Pięć zarzutów dla włamywacza

Fot. archiwum

39-latek włamał się do altany na terenie ogródków działkowych na szczecińskim Pogodnie. Wpadł jednak w ręce policji. Został ujęty wewnątrz, gdzie – jak twierdził – chciał jedynie przenocować. Jednak fakty wskazywały na coś innego.

Mężczyzna z wnętrza altany skradł dwie wkrętarki i dwa fleksy o łącznej wartości 900 złotych. W jego plecaku funkcjonariusze znaleźli przedmioty, które mogły służyć do popełniania przestępstw. Dodatkowo miał przy sobie ponad 40 gramów narkotyków.

Zatrzymany został przewieziony do Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy ustalili, że ma on na koncie także inne włamania do altanek na tym terenie. Funkcjonariusze dotarli do osób pokrzywdzonych, które zgłosiły się do komisariatu.

Włamywacz usłyszał pięć zarzutów, niewykluczone, że usłyszy kolejne. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

(K)