Koszmar nie przystanek. Wstydliwy punkt na mapie Szczecina
Data publikacji: 22 września 2025 r. 07:03
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 08:10
Jeżeli władze miasta rzeczywiście zabiegają o to, żeby Szczecin był lepszym miejscem do życia, to na przystanku „Krzywoustego” (198) absolutnie tego nie widać.
W tym miejscu zatrzymują się autobusy trzech linii dziennych i tyle samo - nocnych. Mowa o przystanku „Krzywoustego" (198), w bliskości pl. Kościuszki, któremu aż nazbyt daleko do ideału.
Nie ma przy nim zadaszenia, nawet ławki. Za to jest zakaz palenia i kosz na śmieci z miejscem do dogaszania papierosów: umieszczony na przystankowym słupku, tuż przy tablicach z rozkładami jazdy. I jeszcze swoisty bonus - czyli schody prowadzące do tzw. piwnicy użytkowej. Służą za śmietnik i toaletę, bo lokal od dawna jest zamknięty, a przez przechodniów traktowany niczym wyzwanie do zniszczenia: wybijają szyby witryn, zrywają okładziny, nawet metalowe parapety, a tę szpetotę pogłębiają pseudograffiti. Co gorsze, schody przy pustostanie nie są zabezpieczone, więc stanowią potencjalne zagrożenie. Tym bardziej że chodnik przy nich jest wyłożony granitowymi płytami, na których - szczególnie po deszczu - o poślizg nietrudno.
Jeżeli władze miasta rzeczywiście zabiegają o to, żeby Szczecin był lepszym miejscem do życia, to na przystanku „Krzywoustego” (198) absolutnie tego nie widać. Skazywanie pasażerów na oczekiwanie na autobus w tak fatalnych - urągających wszelkim standardom - warunkach jest niegodziwe.
do upadłego biznesu ? Nic się już nie opłaca ?! Jak żyć Halinka ?
Nie jest tak
2025-09-22 08:06:32
źle. Prawda czasu prawda ekranu. Przyszło nowe." Fachofcy " zrobili i nie wytrzymało naporu nowej cywilizacji. W jakiej szkole zawodowej uczy się dzisiejszych brukarzy? Kafelki też jakoś same odpadły? Taka będzie przyszłość dzisiejszych bąbelków. Nowa budowa, a już i remont ! Tak jesteśmy nowocześnie nauczeni prawdy. Jak wiele cennych rzeczy wyrzucanych jest do kubła i na PSZOK? Ludziom generalnie w dupach się przewraca. Dobrze, że nie powierza się Wam budowy Świątyń! Nie przetrwałyby historii.
XD
2025-09-22 07:38:19
Jak będzie ławka lub wiata patologią ją zniszczy i będzie tam przesiadywać 24h i palić papierosy ,jedynie dzięki zakazowi sprzedaży alkoholu od 23:00 do 06:00 może ich wtedy nie będzie bo skończy im się harnaś .Zgodnie z przepisami chodnik jest raczej za wąski na wiatę.
Andrzej
2025-09-22 07:34:45
Zakaz palenia obowiązuje NA CAŁEJ długości przystanku niestety terroryści papierochowi terroryzują codziennie tysiące osób na każdym przystanku mimo że wg taryfikatora mandat 500zł .Służby jadą obok i nie reagują olewka totalna .Największa patologia jest na przystanku Wyszyńskiego na dole przy Odrze proszę się w tym wybrać terorryści często nawet pod wiata na ławce siedzą i zatruwają rakotwórczym dymem pozostałe osoby !.
