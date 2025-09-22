Koszmar nie przystanek. Wstydliwy punkt na mapie Szczecina

Jeżeli władze miasta rzeczywiście zabiegają o to, żeby Szczecin był lepszym miejscem do życia, to na przystanku „Krzywoustego” (198) absolutnie tego nie widać.

W tym miejscu zatrzymują się autobusy trzech linii dziennych i tyle samo - nocnych. Mowa o przystanku „Krzywoustego" (198), w bliskości pl. Kościuszki, któremu aż nazbyt daleko do ideału.

Nie ma przy nim zadaszenia, nawet ławki. Za to jest zakaz palenia i kosz na śmieci z miejscem do dogaszania papierosów: umieszczony na przystankowym słupku, tuż przy tablicach z rozkładami jazdy. I jeszcze swoisty bonus - czyli schody prowadzące do tzw. piwnicy użytkowej. Służą za śmietnik i toaletę, bo lokal od dawna jest zamknięty, a przez przechodniów traktowany niczym wyzwanie do zniszczenia: wybijają szyby witryn, zrywają okładziny, nawet metalowe parapety, a tę szpetotę pogłębiają pseudograffiti. Co gorsze, schody przy pustostanie nie są zabezpieczone, więc stanowią potencjalne zagrożenie. Tym bardziej że chodnik przy nich jest wyłożony granitowymi płytami, na których - szczególnie po deszczu - o poślizg nietrudno.

Jeżeli władze miasta rzeczywiście zabiegają o to, żeby Szczecin był lepszym miejscem do życia, to na przystanku „Krzywoustego” (198) absolutnie tego nie widać. Skazywanie pasażerów na oczekiwanie na autobus w tak fatalnych - urągających wszelkim standardom - warunkach jest niegodziwe.

Zapewne to niejedyny wstydliwy punkt na mapie miasta. Zachęcamy Czytelników do wskazywania kolejnych. Tym bardziej że Alert Szczecin nie zawsze - jak w powyższym przypadku - daje radę. ©℗

(an)