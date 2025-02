Takie śmietnisko przy ulicy Unisławy

Wina urzędników

2025-02-10 09:27:17

Jacy złośliwi są urzędnicy że rano przed pracą jadą tam specjalnie po to by podrzucić śmieci i pomalować bazgrołami ściany. Nie wiem czy mają za to jakaś premię, czy mają to normalnie w zakresie obowiązków urzędniczych, czy robią to złośliwie z zazdrości że muszą pracować i mają potem satysfakcję przez cały dzień że coś zniszczyli. Bo nie wierzę że to miejscowi mieszkańcy tak śmiecą i tak szpecą elewacje i jeszcze są z tego szczęśliwi że pomazali bazgrołami. Inaczej tego wytłumaczyć się nie da.