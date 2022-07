Koszalin się powiększy. Protesty mieszkańców Kretomina na nic się zdały

To już pewne. Z początkiem przyszłego roku Koszalin powiększy swoje granice.

Rada Ministrów zdecydowała, że do miasta przyłączone zostanie sołectwo Kretomino oraz część Starych Bielic. Władze Koszalina miały jeszcze chrapkę na Mścice, ale nic z tego nie wyszło. Ten ostatni pomysł został przez ministrów odrzucony, a to z powodu negatywnej opinii w tej sprawie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak czy inaczej z nowym rokiem przybędzie koszalinian.

- Większy Koszalin to rozwój. Zyskamy nowe tereny inwestycyjne, stworzymy kolejne miejsca pracy dla całego regionu. Uwolnimy nowe tereny pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Co najważniejsze, dołączą do nas nowi mieszkańcy – cieszy się z decyzji Rady Ministrów prezydent miasta Piotr Jedliński.

Mieszkańcy Kretomina nie są jednak zadowoleni. Kiedy na początku roku zapytano ich w specjalnie przygotowanej ankiecie na temat pomysłu Koszalina, „zdecydowane nie” powiedziało 98 procent mieszkańców miejscowości. Były nawet protesty, łącznie z blokowaniem krajowej drogi nr 11. Na nic to jednak się zdało. Kretomino jest już praktycznie Koszalinem. Formalnie zmiana nastąpi 1 stycznia. ©℗

