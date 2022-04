Wicewojewoda uchylił regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Prawo głosu

2022-04-28 10:08:48

Jaką przyszłość , jakie zaprojektuj. Ten cały SBO to jednen wielki przekręt , a wyłaczenie możliwośći głosowania dla osób bez internetu to zwyczajne złamani konstytucyjnegod powszechnego i wolnego prawa do głosowania . Chodzi pewnie o to , żeby głosowano jedynie na z góry zaplanowane do realizacji projekty a głosów "komputerowych" tak jak dowodu osobistego nikt nie sprawdza