Korki w Szczecinie po zamknięciu ulic w rejonie Wałów Chrobrego [GALERIA]

Samochody stoją w korku na Trasie Zamkowej. Fot. Łukasz Tymko

Potężne korki utworzyły się w środę na wjeździe do centrum miasta i w rejonie Wałów Chrobrego. Są one efektem zamknięcia ulic w tej części Szczecina w związku z trwającymi obchodami 25-lecia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Kierowcy jadący w kierunku lewobrzeżnego Szczecina stoją w potężnym korku, który rozpoczyna się już przy Basenie Górniczym. Są olbrzymie problemy z wydostaniem się z Trasy Zamkowej w związku z brakiem możliwości zjazdu w ul. Jana z Kolna. Zakorkowane są także ulice w rejonie Wałów Chrobrego, m.in. Parkowa i Malczewskiego.

Zmiany w organizacji ruchu

Całkowicie zamknięte zostały ulice: Komandorska, Admiralska, Wawelska na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Wały Chrobrego, Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej, Szczerbcowa na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Zygmunta Starego na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do Kapitańskiej, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku Dubois, Storrady.



Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Stoczni Szczecińskiej został poprowadzony ulicami:

-w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa;

-w kierunku Mostu Długiego: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego.



Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Trasy Zamkowej w kierunku Stoczni Szczecińskiej został wyznaczony ulicami: Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.



Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna w kierunku Stoczni Szczecińskiej od strony Mostu Długiego został poprowadzony ulicami: Wyszyńskiego – al. Niepodległości – Wyzwolenia – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.



Dodatkowo w czwartek (26 września) wydzielony zostanie dla służb wojskowych parking na ul. Małopolskiej pod budynkiem filharmonii.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Duże zmiany dotyczą też kursowanie komunikacji miejskiej. Zawieszone zostało kursowanie linii 6. W zamian tramwaje linii 5 kursują na wydłużonej trasie Osiedle Zawadzkiego – pl. Rodła – Matejki – Dubois – Gocław.



Autobusy linii 70 od przystanku „Plac Rodła” kursują przez Piłsudskiego – Matejki – pl. Hołdu Pruskiego (nawrót przez tory tramwajowe) – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską – pl. Żołnierza Polskiego do przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony został na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Nie są obsługiwane przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita”.



Autobusy linii 90 od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursują przez pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony został na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Nie są obsługiwane przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita”.



Autobusy linii nocnej 526 kursować będą objazdem w obu kierunkach: od przystanku „Wyszyńskiego” przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkową – Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą, według normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Polic zlokalizowany będzie w ciągu ul. Wyszyńskiego (wspólny z liniami 52, 521 i 527, nr 10916). Przystanek „Dubois” w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany został w ciągu ul. Dubois (wspólny z linią 525, nr 13332). Przystanki „Wały Chrobrego” i „Teatr Polski” nie są obsługiwane.

Stała organizacja ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej mają zostać przywrócona od piątku.

(k)