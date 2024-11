Policja: od czwartku doszło do 161 wypadków drogowych; zginęło 11 osób

Fot. PAP/KMP Słupsk

Od czwartku do niedzieli na drogach w całej Polsce doszło do 161 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 193 osoby odniosły obrażenia - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Najtragiczniejszym dniem w tym okresie była niedziela.

Od 31 października do 4 listopada policja skierowała na drogi ok. 6 tys. policjantów samego pionu ruchu drogowego. Do ich zadań należało głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i na drogach dojazdowych do cmentarzy.

Policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców nieprzestrzegających ograniczeń prędkości. Do dyspozycji mieli m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy z wideorejestratorami.

Jak przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, podczas policyjnych działań policjanci obsługiwali 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 193 osoby zostały ranne. W tym czasie policjanci zatrzymali też 935 nietrzeźwych kierujących.

"Najtrudniejszym i najbardziej tragicznym dniem na drogach była niedziela. Mówimy tutaj o ośmiu ofiarach śmiertelnych: dwóch pieszych, czterech pasażerach i dwóch kierujących samochodem osobowym" - poinformował nadkom. Opas.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.

