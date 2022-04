Konkurs Piękna Zachodniopomorska Wieś. Zgłoszenia tylko do 15 kwietnia

Trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi w wymiarze gospodarczym, środowiskowym, społecznym i kulturalnym. Istotne są również inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i podnoszenie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Urząd Marszałkowski zaprasza do składania wniosków. Udział w konkursie mogą zgłosić gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa z terenu każdej gminy.

Warto się zgłosić, bo Urząd Marszałkowski przygotował dla laureatów konkursu nagrody pieniężne od 10 000 złotych dla wyróżnionych wsi do 40 000 zł dla zwycięskiej wsi. Pierwsze miejsce w ubiegłym roku zdobyło sołectwo Objezierze z gminy Krzęcin.

Wygrana w konkursie ma formę nagrody finansowej, a sposób wydatkowania nagrody jest ustalany wspólnie – przez mieszkańców sołectwa. Można sfinansować sprzęt do utrzymania porządku na terenach zielonych, elementy małej architektury, wyposażenie świetlic wiejskich czy wspólne wycieczki.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego już tylko do 15 kwietnia 2022 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr. tel. 91 44-10-215, 91 44-10-233 lub na stronie www.wrir.wzp.pl.

Tekst i fot. (ab)