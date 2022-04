Konkurs na logo Morskiego Centrum Nauki

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha będzie miało swoje logo. Ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego pod względem artystycznym i praktycznym projektu znaku graficznego MCN w Szczecinie. Znak ten stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i posłuży do celów popularyzatorskich, działań reklamowych oraz promocyjnych.

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w celu wykonania na podstawie pracy konkursowej tzw. księgi znaku graficznego (logo) oraz koncepcji na kampanię promującą otwarcie MCN. Przewidziano na to kwotę 38 tysięcy zł. Link do ogłoszenia konkursowego oraz regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/364d1e30-7fd4-4091-877c-b52c1590d31a.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie można wypełnić na stronie www.centrumnauki.eu.

Chętni do udziału w konkursie mogą się zgłaszać do 6 maja br. Od 16 maja do 6 czerwca będzie czas na nadsyłanie prac konkursowych. Prace oceni Sąd Konkursowy. Opiekę merytoryczną nad konkursem objął autorytet w dziedzinie wzornictwa, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie, profesor nadzwyczajny Waldemar Wojciechowski, który jest członkiem Sądu Konkursowego. Ogłoszenie wyników konkursu oraz zaprezentowanie zwycięskiej pracy nastąpi 27 czerwca br.

(gan)