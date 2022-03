Koniec z maseczkami, koniec z izolacją i kwarantanną. Od poniedziałku bez większości obostrzeń

Od najbliższego poniedziałku (28 marca) nie trzeba będzie nosić maseczek poza placówkami medycznymi. Przestaną też obowiązywać kwarantanna i izolacja. Ogłosił to w czwartek (24 marca) minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Podjąłem decyzję o zniesieniu od 28 marca obowiązku noszenia maseczek, nie dotyczy to podmiotów leczniczych, tam nadal będzie obowiązek zakrywania twarzy - powiedział minister. - Rekomenduję jednak noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Znosimy także izolację i kwarantannę. Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni, będą musieli sami się izolować w domu.

Minister tłumaczył, że decyzje te poprzedziła dokładna analiza obecnej sytuacji epidemicznej oraz przebiegu piątej fali pandemii.

- Dzisiejsze przypadki to blisko 26 proc. mniej zakażeń niż tydzień temu - poinformował w czwartek Adam Niedzielski. - Tempo spadku zmalało, ale od 4 dni jest przyśpieszenie i jest większe niż nawet 20 proc. Wczoraj średnia liczba spadła poniżej 10 tys. Bardzo uważnie obserwowaliśmy, co się dzieje z nowymi przypadkami w ostatnim tygodniu, jaki jest efekt powrotu dzieci do szkół i dużego napływu uchodźców. Z naszej perspektywy oba zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej.

Minister mówił, że najważniejszym elementem, który ma wpływ na decyzje o kolejnym znoszeniu obostrzeń, jest sytuacja w szpitalach.

- Mimo zdecydowanie większej liczby zakażeń w piątej fali, mieliśmy maksymalnie 20 tys. hospitalizacji - dodał. - Wariant Omikron okazał się mniej dolegliwy.

Podczas konferencji podkreślano także, że sytuacja epidemiczna w każdej chwili może się zmienić, dlatego będzie cały czas monitorowana.

- Będziemy prowadzili wywiady epidemiologiczne i identyfikowali zagrożenia - zapowiedział Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny w Szczecinie. - W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa będziemy wprowadzali narzędzie w postaci kwarantanny.

(sag)