Kongres młodzieży dla młodzieży. O zdrowiu psychicznym

są takie popierdówki od czasu do czasu ! Goście posiedzą , pojedzą ( catering jak pamiętam zawsze był full wypas ) cos tam ustalą lub nie . Zawsze coś . Organizator takiego zbiegowiska , za moich czasów, jakiś NGO-s wyrywał z Funduszy Spójności , gruby hajs , umiejętnie rozpisywał na podmioty współuczestniczące w takim jarmarku . Na tym się wychowały całe rzesze kadr wspierających w wyborach PO (komunistów ) .Kiedyś były to posiedzenia plenarne przy KW PZPR .Obiad zjedzony ,dzień zaliczony !

Na problemy

2024-06-12 17:13:25

z pustym łebkiem tylko Kościół i religia . Kiedyś nie było tych problemów , bo ludziska w coś wierzyły ! Teraz to nawet w Tuska nie warto ! Miał być Akademik za złotówkę i ni ma ! Wszędzie oszukują , na ulicy trzeba się pilnować , bo jak nie rozjadą , to z wiatrówki w oko strzelą .Nachylić się strach , bo co jeden to odmiennej płci .Siedzieć w domu i oglądać TVN . Szymek daje z ekranu . Można przeżyć .