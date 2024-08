Koncert gości z Ekwadoru [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Załogi żaglowców, które przypłynęły do Szczecina, nie ograniczają się do wpuszczania na swoje statki turystów - mają do zaproponowania także programy artystyczne.

I tak żeglarze z ekwadorskiego "Guayas", którzy odwiedzili Szczecin po raz pierwszy, najpierw w sobotę wzięli udział w paradzie załóg, a w niedzielę zagrali koncert przy fontannie na Wałach Chrobrego. Goście porwali publiczność swoją energetyczną muzyką, widać było, że doskonale bawią się podczas wizyty w Szczecinie. Podczas ich koncertu nie zabrakło polskiego akcentu. Ekipa z Ekwadoru zagrała piosenkę "‎I Ciebie też, bardzo".

(as)

Film: Anna Gniazdowska