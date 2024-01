Komu przeszkadza niezależna prasa?

W czasach Internetu wiele osób uważa, że informacja powinna być za darmo. Trudno jest przetrwać prawdziwym wydawcom. Informacje, które podają dziennikarze, są kopiowane, przekazywane dalej. Wydanie papierowe „Kuriera Szczecińskiego” od poniedziałku do piątku kosztuje 3,30 zł, wydanie magazynowe (piątek – niedziela) 4,90 zł. Dla porównania, gałka lodów nad Bałtykiem to ostatnio koszt nawet 9 zł.

Autorzy „Gazety Wyborczej” chętnie wchodzą w rolę moralistów, pouczających innych, wskazujących błędy. Bez pardonu atakują niektóre redakcje i dziennikarzy. Przyglądając się kolegom z branży, nie zauważyli seksafery i przedmiotowego traktowania kobiet we własnych szeregach (vide redaktor Kącki). Pisząc o kłopotach „Kuriera” nie zauważyli, że kryzys prasy papierowej dotyczy także innych wydawców, również wydawcy „Gazety Wyborczej”, co ostatnio spowodowało konieczność zwolnienia około 200 osób. Powinni doskonale wiedzieć, jak wysokie są koszty druku, papieru, transportu, jak trudno jest im samym zasłużyć na publikację w ogólnopolskiej papierowej „Gazecie” (szczecińskiego codziennego dodatku już od dawna nie ma). Każdy centymetr papieru jest bowiem bardzo drogi.

„Kurier” się nie sprzedał zagranicznym koncernom. Nie raz już oparł się także próbie wrogiego przejęcia. Musiał konkurować z potężnymi właścicielami mediów. Do dziś inne koncerny mediowe odnotowują gigantyczne straty, „Kurier Szczeciński” sp. z o.o. natomiast za 2022 rok miał zysk. Walka z koncernami doprowadziła jednak „Kurier” do trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie, mimo olbrzymich nakładów finansowych ponoszonych przez konkurencję, to ciągle „Kurier” pozostawał najpoczytniejszą gazetą w Szczecinie. Trudno się utrzymać z takiej działalności jak nasza, jesteśmy jedyną regionalną gazetą w Polsce, która przetrwała w tym kształcie. Dziś jednak wciąż komuś to przeszkadza.

Nie jest prawdą, że „Kurier” po upadku PRL przekształcił się w spółdzielnię dziennikarską. Przekształcił się w spółdzielnię wydawniczą, której członkami (w odróżnieniu np. od „Głosu Szczecińskiego”) zostali wszyscy pracownicy, nie tylko dziennikarze. Nieprawdziwa jest też informacja, że następnie „Kurier” przekształcił się w spółkę akcyjną. Przekształcił się w spółkę z o.o. W błąd wprowadza także stwierdzenie, że „parter jest w prywatnych rękach”. Parter należy do kilku właścicieli, w tym część do spółki Skarbu Państwa, część do właścicieli lokalu księgarni „Zamkowa”, część do firmy deweloperskiej, część do restauracji, a część do „Kuriera Szczecińskiego”.

Autorzy tekstu w „Wyborczej” nie pofatygowali się do redakcji, nie wysłali nawet mailem pytań, nie zadzwonili, by sprawdzić informacje u źródła i je skorygować. Pisali z głowy, posiłkując się wyobraźnią? Braki warsztatowe w tekście sprawiają wrażenie, jakby tworzyli historię na nowo. Nie skorzystali nawet z informacji dostępnych w Internecie czy KRS-ie. Stąd błędów jest co niemiara. Począwszy od tytułu, który brzmi – „Jedna z najbardziej charakterystycznych kamienic Szczecina zmienia właściciela, który był tu od 1945 r.”. „Kurier Szczeciński” w 1945 roku nie był właścicielem budynku przy pl. Hołdu Pruskiego 8, a jedynie jednym z lokatorów. Nigdy też nie był właścicielem całej opisywanej „kamienicy”. Błąd jest także w pierwszym zdaniu tekstu, bo redakcja naszego dziennika na pewien czas zmieniła adres i mieściła się przy alei Wojska Polskiego. Nie jest też prawdą, że restauracja działa na parterze. Działa w piwnicy, do której się wchodzi przez parter oczywiście. Dziennikarze „Wyborczej” napisali, że w budynku już nie istnieje księgarnia. To też nie jest prawda. Lubiana przez szczecinian księgarnia „Zamkowa” istnieje!

Dziennikarze „Wyborczej” wypominają ponadto redaktorowi naczelnemu „Kuriera” apel o wsparcie, który ten oficjalnie, na łamach gazety w czasie załamania na rynku prasy w pandemii Covid-19 skierował do ówczesnego premiera Morawieckiego. Z podobnym apelem do premiera zwróciły się Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Izba Wydawców Prasy (też powinni być wg tych dziennikarzy napiętnowani?). Efektem między innymi naszego apelu była pomoc państwa dla mediów, nie tylko dla „Kuriera”. Ze wsparcia skorzystała także „Gazeta Wyborcza”. Przypominamy autorom tekstu, że nie tylko „Kurier” jako przedsiębiorca apelował w pandemii o wsparcie, ale w kryzysie znalazło się także wiele innych firm – pozbawionych nagle przez obostrzenia covidowe dochodów – które też oczekiwały pomocy.

„Kurier Szczeciński” spółka z o.o., wydawca wychodzącej od 1945 roku ostatniej w kraju pozostającej w rękach pracowników niezależnej gazety regionalnej, podjął decyzję o wystawieniu na sprzedaż należącej do niego części budynku, w której od wielu lat znajduje się redakcja. To nie tajemnica, ogłoszenie jest od wielu miesięcy widoczne w „Kurierze”, na portalu i w mediach społecznościowych. Temat ten zainteresował nagle dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, którzy pod pretekstem opowieści o budynku przypuścili atak na „Kurier Szczeciński”, a przy okazji – ignorując fakty – „unicestwili” działającą przy placu Hołdu Pruskiego jedną z najstarszych księgarni w Szczecinie.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Karolkarol 2024-01-26 13:07:26 kto czyta GW , gadzinówkę?

Karol 2024-01-26 13:05:53 Jak Gów.. Wyborcze pisze to jak zwykle paszkwil lb donos . Polak GW nie czyta.

Zwięźle 2024-01-26 12:40:36 Polak Wyborczej nie czyta!

wybiórcza 2024-01-26 12:37:52 Jak nie zgadzasz się z wyborczą to jesteś: prawak, nacjonalista, nazista, rasista, ksenofob, antysemita, homofob i w ogóle idź się powiesić.

ccc 2024-01-26 12:23:56 nie wszystko w Kurierze mi się podoba, z wieloma opiniami się nie zgadzam ale w imię wolności słowa kurierowi kibicuję.

Bogdan 2024-01-26 12:13:57 Niestety Szczecin jest bastionem PO i lewicy. Miasto raczej chyli się ku upadkowi. Brak przemysłu jest bardzo widoczny. To miasto to pracownicy głównie budżetówki. To skąd brać dochody miasta? Niszczy się wszystko co nie podoba się tych formacji. Kultura to już jak na wioskach. Mało teatrów, upadek Free Blues Club, księgarni jak na lekarstwo. teraz za prasę się biorą . Wiodąca ma być Gazeta Wyborcza. A niech sobie zalega z masą wypocin.

Szczecinianin 2024-01-26 12:00:35 Kurier to najbardziej szczecińska z gazet. Najlepsza lokalna gazeta. Pisowcow nie znoszę (złodzieje- dlatego) ale tępego lewactwa z gazety wybiórczej też nie lubię. Niech żyje Kurier Szczeciński!

Felek 2024-01-26 12:00:33 Trudno nie zgodzić się z argumentami red. Cieplińskiego., GW jak zawsze kreuje wirtualną rzeczywistość. Szkoda jednak, że widzimy taką reakcję dopiero wtedy, gdy zaatakowany został Kurier. Kiedy przez lata "dziennikarze" z GW swoimi tekstami niszczyli ludziom życie, przyklejali dyfamacyjne łatki i jawnie wspierali obce interesy w Polsce, to jakoś nie przeszkadzało to kolegom po piórze. A zatem gorzko-słodko.

mario 2024-01-26 11:55:31 Wyborcza to dno! Pamiętam akcje jak szukali czarnoskórego aby udowodnić że marsz niepodległości to marsz rasizmu. A że akurat żadnego nie mieli na stanie to pomalowali jednego ze swoich czarną farbą. Oczywiście nic nie udowodnili, ale artykuł i tak powstał. „Czułem nienawistne spojrzenia”. Łatwe do znalezienia w internecie

Zak 2024-01-26 11:51:52 Bo teraz ma być SttetinerAlgemaine Zeitung. Jedyna słuszna gazeta. Tak zadecydowała KE w ramach przywracania praworządności. Nie po to pomogli Tuskowi żeby teraz były Polskie media.

Brawo 2024-01-26 11:46:21 Popieram ĶURIER SZCZECIŃSKI ,super niezależna gazeta, bardzo dobry i nieskąplikowany kontakt z czytelnikami. TRZYMAM KCIUKI ZA KURIER

Ciekawe 2024-01-26 11:25:16 co po czymś takim stanie się z Wybiórczą po wygranych wyborach ?

AN 2024-01-26 11:17:23 Nie dajcie się nabrać, że to niby tylko GW atakuje Kurier. To całe środowisko lewackie wzięło na celownik niezależną gazetę. Ich liderzy siedzą anonimowo na tylnych siedzeniach, bo to tchórze.

W 2024-01-26 11:16:30 Red Zadworny stal sie recenzentem szczecińskich mediów, dziennikarzy, i innych osób. Gani, ujawnia, osądza każdego kto tylko miał jakikolwiek kontakt z PIS, tworzy nieistniejące związki i relacje, a przecież taki byl rzad, a państwo musiało działać, niezależnie od oceny władzy. Można zrozumiec jego frustrację ze nie został teraz dyrektorem TVP w Szczecinie ale przez lata i tak wyciągnął z niej mnóstwo kasy, inni nie mieli takich jak on układów.

Kurier Szczeciński 2024-01-26 11:16:28 Kurier Szczeciński jedyny obiektywny dziennik, gdzie każdy może wyrazić swoje opinię na każdy temat. A Gazeta Wyborcza nawet za przeczytanie swoich często naiwnych ideologii czy artykułów każe sobie płacić precz z taką gazetą na zawsze.

Kurier jestem z Wami 2024-01-26 11:13:17 Ale teraz to już z pewnością postawią wiatraki na pl. Solidarności.

Akcja dla Kuriera 2024-01-26 11:10:35 Wszystkim, którym zależy na wolności pracy niech kupią dzisiejsze i następne wydania Kuriera ! Brawo Redakcjo. Dziękujemy za ten artykuł . Potrzebujecie pomocy , a My Wam ją damy !

Na znak protestu 2024-01-26 11:07:31 dla reżimu tuskozjebów kupujmy Kurier ! . Coś mi się wydaje , że dzisiejszego nakładu zabraknie . Ja tam w kiosku głośno powiem , aby wszyscy słyszeli wokoło . "Kupuję Kurier na pamiątkę , bo mściwy Hyży Ryj chce Was zamknąć !" Nie damy ryżej mordzie wprowadzać w Polsce zamordyzmu .Pisać i notować w pamięci , kto obecnie liże dupę tuskozjebom ?! Przyda się za pewien czas !

Marzena 2024-01-26 11:07:22 Już od dawna lokalni komuniści z PO, SLD i PSL mówią, że Kurier im "przeszkadza" , bo nie jest ich. Centrum dowodzenia jest w Warszawie. To tam czerwony deep state podejmuje decyzje kogo w Polsce zniszczyć finansowo. Przypuszczam, że niedługo będzie żle z Kurierem i wtedy redakcja musi ogłosić zbiórkę pieniędzy na dalszą działalność gazety. Kurier przetrwa, bo ma więcej przyjaciół niż to się niektórym komuchom wydaje. Tusk przegina i przegra.

gh 2024-01-26 11:05:54 Panowie A. Zadworny i A. Karśnicki (bo to chyba on ukrywa się pod inicjałami "akr" jak zwykle próbują kreować rzeczywistość, a nie rzetelnie ją opisywać. Do kilku faktów (no bo przecież opisujemy rzeczywistość) dodają swoje domysły, całość okraszają demagogią i wierszówka leci.

Kuba 2024-01-26 10:56:40 Zaczynam prenumeratę Kuriera.Precz z Antypolskimi mediami!!!

krzyś 2024-01-26 10:55:59 Gazeta wybiórcza napisała nieprawdę, a to coś nowego 😂. Trzymajcie się tam w tej redakcji!

Ck 2024-01-26 10:54:50 Cieszcie się że jest Kurier. Bo to jedyna gazeta gdzie można komentować bez logowania i podawania swoich danych osobowych.

Gościówa 2024-01-26 10:52:53 "„Kurier” się nie sprzedał zagranicznym koncernom"- bo nie było chętnych, za to sprzedaliście się szczecińskiemu szmaciarzowi. A szczecińska GW zrobiła wam darmową reklamę umieszczając ogłoszenie, więc podziękujcie.

Pisowski reżim 2024-01-26 10:50:19 zniszczył Głos Szczeciński

bieta 2024-01-26 10:47:10 Czego by nie powiedzieć o Kurierze , mam do niego sentyment . Nie zapomnę kolejek po niego pod kioskami Ruchu, gdy się chciało go kupić po powrocie z pracy :).

Edek 2024-01-26 10:46:49 Gazeta Wyborcza - nic nowego

Mat 2024-01-26 10:44:17 Nie kupuję gazety Kuriera. Wolę Gazetę Wyborczą, bo lubię.

Totalitaryzm Tuska 2024-01-26 10:39:02 Komuniści zawsze niszczą niezależne media. Tak było za PZPR i tak jest dzisiaj za PO. Tuska chroni komunistyczny medialny kordon propagandowy na którego czele są portale wp i onet , TVN , Gazeta Wyborcza i inni. Umawiają się i atakują razem, bo tylko oni mają mieć rację, a innych trzeba zniszczyć, oczywiście finansowo. Teraz grożą reklamodawcom Telewizji Republika i obawiam się, że tak samo zniszczą Kurier. Tusk z Niemcami wprowadził system totalitarny.

1,2,3 2024-01-26 10:37:02 Kurierze trzymaj się . Co Was nie zniszczy to Was wzmocni ! Jak znam życie , za chwilę będziecie mieli większe wsparcie od społeczeństwa , niż się Wam wydaje. Wprawdzie Szczecin , to środowisko komuchów i tuskodupków , ale ludzi dobrej woli jest jeszcze wiele w społeczeństwie . Murem za Kurierem !

Bolek 2024-01-26 10:35:13 Propagandowa antypolska gazeta znowu na fali. Z propagandy GW ludzie już się śmieją, jak niegdyś z Czerwonego Sztandaru.

Czytelnik 2024-01-26 10:33:23 nie kupowałem Kuriera , ale teraz będę . Macie moje wsparcie . Precz z komuną i tuskowredotami !

przeszkadza 2024-01-26 10:33:22 folksdojczom i targowicy. Bardzo.

komuna wraca 2024-01-26 10:31:10 niezależny ?! O nie ! Ma być poprawny politycznie ! Chwalić i śpiewać Tuskowi sto lat , a jak nie to żelazna miotła Was wymiecie . Kurierze odwagi , za niedługo na tej żelaznej miotle Tusk odleci w siną dal jak " niechcący " uruchomi rozrusznik . W sumie już bardzo , bardzo blisko jest do jego " naciśnięcia " . Ten idiota na niczym się nie zna i nic mu się nie udaje . Już " wsadził " na minę swoich podwładnych .Im dalej w las ,tym więcej drzew , a tam coraz gęściej i się na szyi coś zaciska!

Opis 2024-01-26 10:30:53 Komu? Tym, którzy nie lubią, gdy opisuje się ich postępowanie, bo prawda boli najbardziej.

autumnlover 2024-01-26 10:27:36 Pod pretekstem? W GWS autorzy mają bardzo dobry zwyczaj opisywania historii miejsc przy okazji pisania o aktualnych wydarzeniach związanych z tymi miejscami. Mam wyliczyć przykłady? A to co wskazał jeden z komentujących to prawda - kupując e-prenumeratę Kuriera nie wiem tak naprawdę co otrzymuję w ramach tej usługi. Warto to doprecyzować.

S 2024-01-26 10:24:33 Dobrze, że państwa redakcja to wyjaśniła mieszkańcom, Kurier Szczeciński stanowi pewnego rodzaju tradycję polskich gazet na Pomorzu Zachodnim, jest potrzebny, to ,,marka,,.Co do wspomnianej gazety to niestety ,,typowa,, i częsta ich narracja pełna nieścisłości i niesprawdzonych informacji u źródła, nie tylko w tym temacie niestety...nie przygotowani to wypowiadania się od tematów portowych po architekturę itp.

Kurier 2024-01-26 10:14:33 Brawo.Celna argumentacja obalajaca kłamie tezy Gazety jak oni kłamią!