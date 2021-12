Komora dobroczynna na wiele schorzeń

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej otworzył w środę swoje podwoje w Gryficach. To pierwsza taka placówka w regionie i jedna z nielicznych w kraju.

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej uruchomił szpital Medicam w Gryficach, który jest czołową w Polsce placówką leczenia oparzeń. W kompleksowo zmodernizowanych pomieszczeniach ulokowano komorę hiperbaryczną usprawniającą proces regeneracji tkanek i gojenia ran, np. przy stopie cukrzycowej lub po radioterapii.

– To milowy krok w leczeniu chorób przewlekłych – mówi Katarzyna Biedroń, pielęgniarka koordynująca w nowo otwartym Ośrodku Terapii Hiperbarycznej w Gryficach. – Co istotne, nie jest to metoda inwazyjna, bo polega na leczeniu tlenem, ale dająca dobre efekty. Z doświadczenia innych ośrodków wiemy, że leczenie jest skuteczne.

Gryficki szpital jest jedną z nielicznych w Polsce placówek, które umożliwiają taki sposób leczenia. Tlenowa terapia hiperbaryczna w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia do zdrowia. Komora hiperbaryczna to pomieszczenie wieloosobowe wyposażone w urządzenia niezbędne tlenoterapii. Podczas sesji przebywają w nim zakwalifikowani do zabiegu pacjenci i wykwalifikowany personel. Sesja trwa 70 minut i jest podzielona na trzy fazy: kompresji, czyli wypełniania komory sprężonym powietrzem do ciśnienia 2,5 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne, godzinnego oddychania przez indywidualny układ oddechowy czystym tlenem oraz dekompresji, czyli stopniowego obniżania ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 7,5 miliona złotych.

– Blisko 3 mln zł to wydatki związane tylko z zakupem i montażem komory, na które Urząd Marszałkowski przeznaczył 1 mln zł – informuje Łukasz Jucha z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. – Od 1 grudnia realizacja świadczeń w ośrodku ma zapewnione finansowanie w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia lub wspomagania leczenia.

– Polega na dostarczaniu pod wysokim ciśnieniem tlenu do wszystkich komórek ciała, pobudzając do wzrostu i odbudowy np. szpiku kostnego, naskórka czy naczyń krwionośnych – informuje dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. – Dzięki komorze hiperbarycznej tkanki skutecznie wysycone są tlenem, który przenika nie tylko do czerwonych krwinek, zwiększa się jego stężenie w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

Terapia hiperbaryczna jest stosowana w przypadku stopy cukrzycowej, powikłań po radioterapii tkanek miękkich i kości oraz sprzyja powstawaniu nowych naczyń. Zmniejsza stany zapalne i jest skuteczna w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, fibromialgii czy boreliozy. Komorę hiperbaryczną poleca się też osobom po zatruciu czadem, z chorobą Parkinsona, z nadciśnieniem, miażdżycą czy też z otyłością.

Wioletta MORDASIEWICZ