Kolorowe światła na dachu Teatru Letniego w Szczecinie. "Najpiękniejsza scena w Polsce!"

Obrzydliwa pegeerowska estetyka. Podświetlić to sobie można kibel we własnym mieszkaniu. Przestrzeń publiczna powinna być zaprojektowana przez urbanistę. Czy szczecińscy mądrusie słyszeli o zaśmiecaniu środowiska światłem, w szczególności niepotrzebnym światłem?

....a co na to ekolodzy ? Nie płaczą ile węgla trzeba spalić, by amfiteatr mogli dostrzec pracownicy stacji kosmicznej ?

No nie wiem,nie wiem.....a raczej wiem.Ten czerwony kolor to niektórym ciemniakom moźe się kojarzyć z ...Czerwoną Armią i czerwoną gwiazdą.Spodziewam się źe niebawem ze w Polsce ten kolor zostanie zakazany.Morawiecki powinien teź zabiegać o taki zakaz na terenie całej unii i w kosmosie

Eko Ela

2022-03-23 11:57:46

Przy wzratających cenach energii a także przy ekologicznym podejściu do dodatkowej emisji CO2.to nie ma czym się chwalić taką rozbuchaną iluminacją. Za to będzie co gasić jak zrobią godzinę dla Ziemii. Tylko wiecie kto za to zapłaci? Mieszkańcy w podatkach!!