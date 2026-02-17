Kołobrzeskie schronisko bez Reksa

Zwierzęta z kołobrzeskiego schroniska będą mogły liczyć w nowym miejscu na opiekę „starych” wolontariuszy. Fot. Artur BAKAJ

Wśród największych lobbystów na rzecz budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kołobrzegu było prowadzące na zlecenie władz miasta obecny przytułek Stowarzyszenie Reks.

Skupieni wokół niego wolontariusze wielokrotnie udowodnili, że los czworonożnych braci nie jest im obojętny. Zabiegając od lat o poprawę warunków bytowania porzuconych psów i bezpańskich kotów mieli cichą nadzieję na to, że gdy wzniesione zostanie nowe schronisko, nadal będą mogli opiekować się zwierzętami. Jak zapewniają włodarze, będzie to możliwe, ale w zupełnie nowych warunkach organizacyjnych. Stowarzyszenie Reks nie będzie już bowiem mogło formalnie prowadzić schroniska. Zgodnie z warunkami przekazania Kołobrzegowi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terenu w Rościęcinie, na którym ma powstać nowe schronisko, będzie ono mogło działać jedynie jako miejska jednostka budżetowa. To oznacza, że jego prowadzenie nie zostanie zlecone jakiejkolwiek organizacji pozarządowej.

Jednym słowem osoby skupione wokół Stowarzyszenia Reks, mające doświadczenie w prowadzeniu schroniska i pracy z bezdomnymi zwierzętami, będą mogły liczyć na zatrudnienie w nowym podmiocie. Zapowiedziała to na antenie Telewizji Kablowej Kołobrzeg prezydent miasta Anna Mieczkowska.

– Kiedy będziemy przygotowywali schronisko do przyjęcia zwierząt i do przeniesienia tych, które jeszcze tam przebywają, zaproponuję, żeby te osoby dalej pracowały. To ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy potrafią zadbać nie tylko o kondycję fizyczną zwierzęcia, ale też o jego sferę psychiczną – zadeklarowała o wolontariuszach z Reksa Anna Mieczkowska.

Nowe schronisko ma być gotowe w przyszłym roku. Trafią do niego zwierzęta, które przebywają obecnie w starych pomieszczeniach znajdujących się na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. ©℗

