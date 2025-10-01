Znów będzie drożej

Podwyżki, choć niewielkie, dotkną wszystkich właścicieli kołobrzeskich mieszkań. Fot. Artur BAKAJ

To było do przewidzenia. Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta w Kołobrzegu podjęto uchwały dotyczące podwyższenia stawek podatków i niektórych opłat lokalnych. Wejdą one w życie w nowym roku.

Pretekstem do takiego działania było obwieszczenia Ministra Finansów, który zdecydował o możliwości waloryzacji o 4,5 proc. stawek podatkowych. W kurorcie w górę pójdzie między innymi podatek od nieruchomości. Właściciele mieszkań o powierzchni 60 mkw. zapłacą o 6 zł rocznie więcej, a w przypadku domów jednorodzinnych podatek wzrośnie o 29 zł.

Pod głosowanie trafił także projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej. Ta wzrośnie, ale jedynie w strefie uzdrowiskowej miasta. Na miejskim targowisku mieszczącym się przy ul. Trzebiatowskiej oraz na niewielkim placu targowym przy ul. Lipowej, nic się nie zmieni. Tam kupcy płacić będą po staremu.

Po kieszeni dostaną za to turyści odwiedzający Kołobrzeg i nocujący na jego terenie. Powodem są zatwierdzone nowe stawki opłaty uzdrowiskowej, która zamiast dotychczasowych 6,35 zł za dobę wynosić będzie 6,67 zł.

Jak wyliczyli urzędnicy, zmiany wprowadzone przez radnych przyniosą w przyszłym roku budżetowi Kołobrzegu dodatkowe 2,5 mln zł. ©℗

(pw)