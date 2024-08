Kołobrzeg się powiększy, Łazy pozostaną w Sianowie

Fot. Wiesław Miller (arch.)

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyłączeniu Korzystna do granic administracyjnych Kołobrzegu. Mowa o obszarze, na którym mieszka zaledwie kilka osób, a który to od dawna stanowi zaplecze techniczne należących do miasta miejskich spółek.

Władze kurortu zabiegały o korzystną dla niego zmianę od niemal dwóch lat. Rozpoczęta w ubiegłym roku procedura zakończyła się fiaskiem, bo negatywną opinię w tej sprawie wydał ówczesny Wojewoda Zachodniopomorski. Po zmianie ekipy rządzącej, nowy wojewoda pozytywnie zaopiniował kołobrzeski wniosek. Korzystno formalnie stanie się częścią kurortu 1 stycznia przyszłego roku.

Niepowodzeniem natomiast zakończyły się starania gminy Mielno o odzyskanie przeniesionej do gminy Sianów nadmorskiej miejscowości Łazy. Włodarze Mielna podjęli próbę składając wniosek nie o ponowne włączenie Łaz do ich gminy, ale o ustanowienie ich dzielnicą miasta. Zabiegi na nic się jednak nie zdały. Rada Ministrów nie zdecydowała się na takie rozwiązanie. W tej sytuacji lubiane przez letników Łazy nadal pozostaną w obrębie administracyjnym gminy Sianów. ©℗

(pw)