Kołobrzeg chce przejąć fragment Ustronia Morskiego?

W czasie remontu ul. Kresowej mieszkańcy kołobrzeskiego osiedla będą musieli korzystać z alternatywnej drogi wiodącej przez Bagicz. Fot. Artur BAKAJ

Tą informacją wójt Ustronia Morskiego Grzegorz Czachorowski zaskoczył wszystkich mieszkańców miejscowości. Na ostatniej sesji Rady Gminy zdradził, że Kołobrzeg zamierza przystąpić do przejęcia fragmentu sołectwa. Mowa o obrębie Bagicz, przez który przebiega alternatywna droga dojazdowa do kołobrzeskiego osiedla Podczele.

Wójt poinformował, że kontaktowała się z nim zastępca prezydenta Kołobrzegu Ewa Pełechata, która chciała wymóc na Ustroniu Morskim remont wspomnianej drogi. Ponieważ gmina z powodu braku środków finansowych nie jest zainteresowana taką inwestycją, E. Pełechata zapowiedziała, że w tej sytuacji Kołobrzeg rozpocznie procedurę zmierzającą do włączenia do swoich granic administracyjnych wspomnianego obrębu.

Skąd te ambicje? Wszystko ma związek z planowaną przebudową podstawowej drogi wiodącej do położonego wśród bagien osiedla Podczele. Mowa o ul. Kresowej, która kilkanaście lat temu została wadliwie przebudowana. Teraz trzeba to naprawić. Inwestycja będzie wymagała korzystania z objazdu, a jedyny możliwy jest przez wspomnianą starą drogę wiodącą przez należący do sołectwa Ustronie Morskie Bagicz. Jest ona jednak w opłakanym stanie i wymaga, jak wspomnieliśmy, doraźnych napraw.

– Oświadczyłem pani prezydent, że przewidziałem tę sytuację i wspólnie z radą zrobimy wszystko, aby tego terenu bronić – zapowiada wójt Grzegorz Czachorowski, mówiąc, że ma już kilka pomysłów.

Kołobrzeg do remontu ul. Kresowej przygotowuje się od dawna. Zadanie ma pochłonąć 40 mln zł. Złożony został już wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Miasto czeka obecnie na oficjalne stanowisko gminy Ustronie Morskie w sprawie wyremontowania przez nią alternatywnej drogi dojazdowej łączącej krajową „11” z kołobrzeskim osiedlem Podczele. Dalsze kroki podejmie dopiero po otrzymaniu pisemnego stanowiska. ©℗

(pw)