Do kolizji z udziałem dwóch samochodów oraz autobusu miejskiego doszło we wtorek (3 sierpnia) ok. godz. 14 na ulicy Granitowej w Szczecinie. Na miejscu są służby. Nikomu nic się nie stało. Nie powinno być większych utrudnień w ruchu. Policja apeluje ostrożność na drogach i aby kierowcy nie zatrzymywali się w celu robienia zdjęć, ponieważ takie zachowanie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

(KK)